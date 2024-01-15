В ЯНАО закрыт зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале

В ЯНАО из-за погодных условий, по-прежнему, закрыт зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Об этом сообщили в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Актуальная информация по остальным зимникам:

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО было ограничено движение на нескольких зимних дорогах. Это произошло из-за снежной бури и шквалистого ветра, накрывшего округ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.