Li Auto анонсировала грядущее обновление модельной линейки

Китайская компания Li Auto представит в марте не только первый в истории марки минивэн Mega — вместе с ним дебютируют и обновленные модификации модельной линейки гибридных кроссоверов L7, L8 и L9. В том же месяце начнутся и поставки новинок, а в преддверии скорой премьеры на машины дорестайлинговой линейки уже объявлены существенные скидки — от 35 000 до 38 000 юаней в зависимости от модели, то есть примерно 434-472 тысячи рублей по текущему курсу.

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Как сообщает китайское издание WallStreetCn со ссылкой на собственные источники среди официальных дилеров Li Auto, актуальные версии трех моделей кроссоверов будут сняты с производства во втором квартале после того, как в марте компания запустит производство рестайлинговых L7, L8 и L9. А пока всем, кто присматривается к покупке гибридных «китайцев», обещаны значительные скидки в рамках специального предложения от Li Auto.

В пересчёте на российскую валюту они достигают почти полумиллиона рублей. Естественно, в данном случае речь идет про китайский рынок, так что повлияют ли скидки от производителя на российские цены, сказать сложно. Скорее всего, это приведет к дальнейшему падению стоимости кроссоверов, которые и так стабильно дешевели последние несколько месяцев, а количество предложений на рынке только увеличивалось.