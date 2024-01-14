Lexus показал очень редкий вариант кроссовера RZ

Компания Lexus представила эксклюзивную версию кроссовера RZ Special Edition. Lexus RZ дебютировал полтора года в полноприводной модификации RZ 450e, а под занавес 2023 года на рынок вышла его упрощённая версия — одномоторный переднеприводный вариант RZ 300e. Но для тех, кто ищет не дешёвый, а наоборот, более дорогой и эксклюзивный электрический кроссовер, на Токийском автосалоне марка представила лимитированную версию RZ 450e Special Edition F Sport Performance аккурат по мотивам прошлогоднего концепт-кара. Электрокар отличается эффектным обвесом.

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Lexus RZ получил карбоновый капот, новые бамперы с углепластиковыми вставками, накладки на колёсные арки с аэродинамическими винглетами, а также развитые спойлеры и карбоновую крышу. Экстерьер дополнен ярко-синими акцентами и матово-чёрными 21-дюймовыми колёсами Enkei.

В салоне появилась отделка замшей. Обшивка получила контрастную чёрно-синюю прострочку, приборная панель украшена синими вставками, а на порогах и педалях появились накладки F Sport Performance.

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus