Lexus показал очень редкий вариант кроссовера RZ
Компания Lexus представила эксклюзивную версию кроссовера RZ Special Edition. Lexus RZ дебютировал полтора года в полноприводной модификации RZ 450e, а под занавес 2023 года на рынок вышла его упрощённая версия — одномоторный переднеприводный вариант RZ 300e. Но для тех, кто ищет не дешёвый, а наоборот, более дорогой и эксклюзивный электрический кроссовер, на Токийском автосалоне марка представила лимитированную версию RZ 450e Special Edition F Sport Performance аккурат по мотивам прошлогоднего концепт-кара. Электрокар отличается эффектным обвесом.
Lexus RZ получил карбоновый капот, новые бамперы с углепластиковыми вставками, накладки на колёсные арки с аэродинамическими винглетами, а также развитые спойлеры и карбоновую крышу. Экстерьер дополнен ярко-синими акцентами и матово-чёрными 21-дюймовыми колёсами Enkei.
В салоне появилась отделка замшей. Обшивка получила контрастную чёрно-синюю прострочку, приборная панель украшена синими вставками, а на порогах и педалях появились накладки F Sport Performance.
А вот технических изменений Special Edition F Sport Performance не получил — это такой же 313-сильный полноприводный двухмоторный кроссовер как и прочие модификации RZ 450e. Тираж Lexus RZ 450e Special Edition F Sport Performance составит всего 100 экземпляров, причём доступны они будут исключительны в Японии. Более того, право покупки эксклюзивного кроссовера будет разыграно в специальной лотерее.