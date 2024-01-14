Mansory очень щедро украсила карбоном суперкроссовер BMW XM

Ателье Mansory очень щедро украсило карбоном суперкроссовер BMW XM. Одним из проектов, посвящённых юбилею подразделения BMW M, стал кроссовер XM — первая автономная модель компании за почти полвека. Автомобиль, который оказался одним из самых мощных автомобилей бренда и одним из самых мощных серийных кроссоверов на рынке, не обошли своим вниманием и независимые тюнинг-ателье. В самом начале 2024 года свой проект доработки BMW XM представила известная компания Mansory, модернизировавшая модель в своём фирменном стиле.

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Кроссовер получил полностью карбоновый аэродинамический обвес, включающий в себя передний и задний бамперы, накладки на колёсные арки, пороги, решётку радиатора, капот, спойлеры на кромке крыши и крышке багажника, диффузор, накладки на зеркала заднего вида.

Детали, выполненные из «кованого» углепластика, по заявлению Mansory, не только добавляют брутальности внешнему виду автомобиля, но и улучшают аэродинамические характеристики модели. На это же работают и новые колёсные диски.

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory