АвтоВАЗ решил представить Lada Niva Sport в 2024 году

В конце 2024 года АвтоВАЗ выведет на российский рынок Lada Niva Sport. Это будет мелкосерийный внедорожник.

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Товарная машина оснастят 120-сильным мотором от Granta Sport, тогда как в спортпрототипах Niva Sport для профессионального ралли этот двигатель форсирован до 170 л.с.

Niva Sport также отличается от обычной версии модели наличием порогов, шноркеля, дополнительной светотехникой, LED-противотуманками, шинами с "зубастым" протектором, шильдиками Powered by Lada Sport. В салоне установлены кресла с развитой боковой поддержкой, изменены рычаги коробки передач и раздатки.

Ранее "РГ" сообщала, что в 2025 году Lada Niva и Lada Niva Travel получат новый двигатель 1,8 литра. При этом не факт, что это будет новый мотор, который компания не так давно представила.