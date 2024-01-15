Обнародованы "живые" фотографии и характеристики нового внедорожника Changan

Дополнительные сведения о вездеходе Deepal обнаружились в сертификационных документах. Снимки регулятора позволяют оценить, как будет выглядеть проект Changan, который бросит вызов внедорожникам Fang Cheng Bao и Tank. Известно, что новинка окажется гибридом с двумя электродвигателями и пиковой отдачей 430 лошадиных сил. Удельная мощность составит 153 лошадиные силы на тонну.

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Длина/ширина/высота внедорожника Deepal суббренда Changan составят 4998/1985/1960 миллиметров, колёсная база — 2880 миллиметров. По габаритам новинка сопоставима с Tank 500, однако рамная архитектура под вопросом: у проекта G318 может быть несущий кузов. По силовой установке вездеход Deepal близок к Leopard 5: гибридная начинка с электрическими двигателями для вращения колёс.

Deepal

Deepal

Deepal

Deepal

Регулятор подтвердил, что у G318 будет «удлинитель хода», максимальная мощнность переднего электромотора составит 178 лошадиных сил, заднего электромотора — 252 лошадиные силы. Снаряжённая масса — 2360 килограммов, полная масса — 2800 килограммов. Из необычных деталей — пятая дверь, открывающаяся вбок, независимая задняя подвеска, выдвижные подножки, мощные стальные бамперы с тягово-сцепным устройством и силовой багажник на крыше.