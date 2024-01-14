TechArt сделал лимитированный 800-сильный Porsche 911 Turbo S

Новинка от немецкой компании называется GTsport и она отличается особым аэродинамическим обвесом, который будет выпущен лимитированным тиражом. С технической точки зрения новый спорткар не станет отличаться от прочих проектов прославленного ателье на базе спорткара Porsche поколения 992. Любопытно, что дебютировал новый проект TechArt не в Европе, а в Японии — на Токийском автосалоне. Ателье построит всего 30 экземпляров модели TechArt GTsport.

© TechArt

Спорткар получил карбоновый аэродинамический обвес, включающий в себя передний бампер, пороги и боковые воздухозаборники, задний бампер с диффузором, новый спойлер и капот. По желанию клиента детали могут выполнить в неокрашенном углепластике с покрытием прозрачным лаком.

На выбор заказчикам предложат фирменные диски Formula VI Race с опциональными аэродинамическими «колпаками» или колёса Formula VII Race. Что касается интерьера, то в этом вопросе тюнеры фантазию покупателей не ограничивают и готовы воплотить в реальность любые запросы.

TechArt

TechArt

TechArt

TechArt

TechArt

TechArt

TechArt

TechArt

TechArt