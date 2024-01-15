Эксперты Njcar нашли топ-7 самых надежных 15-летних кроссоверов

Регулярное обслуживание автомобиля не всегда залог того, что машина прослужит вам долгие годы. Некоторые машины ломаются еще до окончания гарантийного срока. Однако есть автомобили, которые продолжают исправно служить своим владельцам и после 15 лет эксплуатации. Эксперты портала Njcar.ru основываясь на данные американского ресурса iSeeCars составили рейтинг самых надежных 15-летних кроссоверов.

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Первое место в списке самых надежных 15-летних кроссоверов занял Toyota Highlander. Каждый пятый владелец этой модели не собирается ее менять в ближайшее время. Это подчеркивает, что машина обладает высоким уровнем надежности и безопасности. Однако высокие цены на этот автомобиль в России делают его недоступным для всех желающих.

Второе место в рейтинге самых надежных 15-летних кроссоверов занял полноразмерный Honda Pilot. Этот семиместный кроссовер пользуется большим спросом в США. Машина считается воплощением надежности и показателем японского качества. Владельцы также не собираются менять его после 15 лет эксплуатации. Верными марки остаются 15% владельцев.

Третье место досталось Honda CR-V. Это более компактная альтернатива модели Pilot. Машина отличается высокой экономичностью и надежностью. Почти 12,4% владельцев остаются верны Honda CR-V после 15 лет эксплуатации.