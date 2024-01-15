Tesla потеряла более 94 млрд долларов рыночной стоимости с начала года

«Безумная капитализация Tesla была построена на двух основных факторах: первый — это инновационный продукт; и второй — это инновационная компания, которая растет как на дрожжах. И на волне хайпа Маску удалось поднять капитализацию до 1,2 трлн долларов, а сейчас она упала до 400 млрд. Причин, на мой взгляд, очень много. Во-первых, поведение самого Маска, он из IT-гения постепенно превращается в довольно-таки одиозную, очень сложную для понимания фигуру, которая выдает свои мнения по разному поводу. Отрицательно повлияла покупка Twitter и нелогичные шаги с этой компанией. И таких примеров поведения Маска много, он становится очень странным даже для своих фанатов, для тех, кто всегда ему безоговорочно верил и кто держал акции на миллионы и даже на миллиарды рублей, а такие фанбои у Маска тоже есть. И кроме того, на фоне этой истории конкретные факторы, которые сейчас происходят на рынке, тоже сильно влияют и, к сожалению, отрицательно влияют на ситуацию с компанией Маска. Первый фактор — это не падение спроса, но некоторое охлаждение в Китае, на главном электромобильном рынке нашего мира, отношения к электромобилям Tesla, потому что очень много китайских электромобилей. Из-за этого Маск вынужден был вести ценовую войну, и эта ценовая война тоже была очень странным ходом, который не оценили в том числе и акционеры. В 2023 году спрос на электромобили в мире повысился на 30%, и когда на этом позитивном тренде снижают резко цену на свои машины, это говорит о том, что впереди у компании если не кризис, то очень непростые времена. Появилось очень много конкурентов. Раньше Tesla была исключительной компанией с исключительным продуктом, а тут вдруг оказалось, что не только она может завоевывать электромобильный мир, есть и другие компании. На родном американском рынке их несколько. Это General Motors, которая представила совсем недорогой электромобиль Wuling и скоро будет возить их из Китая, это и Ford. Компания Hyundai и Kia, которые собираются строить электромобильный завод в Америке. И, самое главное, — китайские компании. А у Tesla ничего не меняется. И когда люди берут китайский автомобиль в два раза дешевле Tesla, а он оказывается интереснее, круче, более продвинутым по многим вещам, они невольно задаются вопросом: почему я должен покупать Tesla, если я могу купить электромобиль, который интереснее Tesla и дешевле? Мне кажется, что этот тренд падения капитализации Tesla не закончен, и падение будет продолжаться».