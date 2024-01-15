Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и запретил продавать через интернет, в том числе и на Aliexpress, устройства для скрытия номера машины от камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные решения.

Согласно материалам, информацию о подобных приборах на Aliexpress признали запрещенной к распространению. Ранее там в свободном доступе находились предложения о приобретении различных устройств для скрытия номера. Решение суда позволяет внести сайты с подобными объявлениями в перечень интернет-ресурсов с информацией, которая запрещена к распространению в России. Сейчас объявления уже удалили с площадки.

Отмечается, что прокуратура подала в суд еще один аналогичный иск. В нем прокурор требовал заблокировать объявление о продаже подобных устройств на сайте компании Tacticalbunker — организация торгует товарами для спорта, безопасности и выживания. Суд удовлетворил иск, объявление уже недоступно.