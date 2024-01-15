В Россию официально привезут конкурента Omoda S5 GT от Dongfeng

По информации портала «Китайские автомобили» в представительстве планируют начать продажи седана Aeolus Shine. Речь идёт о 4,67-метровом седане с атрибутами «заряженной» модели: яркими тормозными суппортами, разветвлённым выхлопом, спойлером на крышке багажника, ярким декором и профилированными креслами в салоне. Прямой конкурент нового Dongfeng в нашей стране — Omoda S5 GT.

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По данным инсайдеров, в Россию привезут ту же версию, что и в Беларусь: Aeolus Shine получит связку турбомотора объёмом 1476 кубических сантиметров (197 сил, 300 Нм) и 6-ступенчатого «робота» Getrag. В Поднебесной такой автомобиль способен разменять 0-100 за 6,8 секунды, расход топлива в смешанном цикле составляет 6,13 литра на 100 километров, а цена — 90-94 тысячи юаней (1,12-1,17 миллиона рублей).

Мотор.ру

У соседей предлагают богатую комплектацию с камерами кругового обзора, климат-контролем, электролюком, портретно-ориентированным 13-дюймовым тачскрином, виртуальной панелью приборов, электрорегулировками передних кресел, полностью светодиодной оптикой и ассистентами активной безопасности. Стоит такая машина 77,5 тысячи белорусских рублей (2,18 миллиона российских рублей).

Мотор.ру

Мотор.ру

Впрочем, в Китае есть упрощённые седаны Shine Max с атмосферным 1496-кубовым двигателем (125 сил, 158 Нм), 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом». Такой вариант стоит почти в полтора раза дешевле: от 65 тысяч юаней (0,8 миллиона рублей). Однако как правило в России предлагают самые укомплектованные и дорогие модификации.