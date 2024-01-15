В России нашли в продаже обновленный кроссовер Lynk & Co 06. Сколько он стоит

Один из дилеров привез в Россию обновленный кроссовер Lynk & Co 06. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2024 модельного года просят 3 750 000 рублей.

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Напомним, компания Lynk & Co, входящая в холдинг Geely, обновила свою самую компактную модель в октябре прошлого года. Длина машины выросла на 10 мм (до 4350 мм), но ширина (1820 мм) и высота (1625 мм) не изменились.

Интерьер полностью преобразился. У кроссовера новые передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Автомобиль также обрел иную виртуальную приборку и гигантский планшет мультимедиа-системы.

Lynk & Co 06 получил четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра. В сочетании с двумя электродвигателями он развивает 299 л.с. и 568 Нм. Емкость аккумулятора увеличена с 15,5 до 19 кВт ч: в итоге запас хода кроссовера без ДВС вырос с 84 до 102 километров.