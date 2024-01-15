В Казахстане будут собирать кроссовер, который станет «Москвичом 5»

В местной базе сертификатов Одобрения типа транспортного средства обнаружился JAC JS5 производства завода «СарыаркаАвтоПром». По внешности, салону и габаритам кроссовер должен повторить «Москвич 5», ведь исходная модель одна — Sehol X6. В Казахстане «пятёрку» предложат не с такими характеристиками, как в России, однако сроки начала продаж сопоставимы.

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По габаритам JAC JS5 и «Москвич 5», показанный заводом КамАЗ прошлым летом, полностью совпадают. В Казахстане кроссовер длиной 4,5 метра сертифицирован с другими настройками 1,5-литровых турбомоторов: агрегаты разовьют 136 или 174 лошадиные силы. Ожидаемая мощность в нашей стране — 149 или 184 лошадиные силы.

У соседей новинку предложат с неплохим базового оборудования: не придётся доплачивать за систему автоматического торможения, систему стабилизации, климат-контроль и фронтальные подушки безопасности. В числе опций — боковые аирбэги, парктроники, круиз-контроль, камера заднего вида. По сути JAC JS5 представляет собой глубоко модернизированный S5, который стоит от 8,8 миллиона тенге (1,71 миллиона рублей).