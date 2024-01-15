"Авилон Электро" привезет в Россию 1200-сильный китайский внедорожник BYD Yangwang U8

Продажи внедорожника BYD Yangwang U8 стартуют в России в конце января, об этом "Российской газете" рассказал директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх.

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"Стоимость модели составит от 29 990 000 рублей. Внедорожник оснащен мощным двигателем 1 200 л.с., инновационной системой полного привода.



Механические, гидравлические и электронные системы управления данной модели объединены в единую интеллектуальную систему, что позволяет BYD U8 совершать разворот на месте на 360 градусов, существенно увеличивать клиренс, сохранять чрезвычайную устойчивость в экстремальных погодных условиях и при езде по заснеженным и обледенелым трассам.



Заявленный запас хода - 1 000 км по циклу CLTC. Стоит отдельно отметить роскошный дизайн и элегантную отделку интерьера BYD Yangwang U8, что также, безусловно, позволяет новинке выгодно смотреться в ряду гибридных автомобилей", - отметил Мелюх.

Напомним, внедорожник Yangwang U8 вышел на китайский рынок не так давно - в сентябре прошлого года.

Yangwang U8 - большой бензин-электрический внедорожник длиной 5319 мм. Ширина составляет 2050 мм, размер колесной базой - 3050 мм. По габаритам автомобиль сопоставим с Cadillac Escalade. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, а для бездорожья предусмотрено 18 режимов вождения.

Передняя панель имеет три дисплея: приборная панель, причем у нее слева есть сенсорные клавиши "Домой", "Звонок" и так далее: по центру - мультимедиа с почти квадратным дисплеем, под которым расположилась панель управления климатом, и экран перед передним пассажиром.