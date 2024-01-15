В 2023 году в России появилось 19 новых китайских автомобильных брендов

РОАД: в 2023 году в России появилось 19 новых китайских брендов
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали о том, что в РФ в 2023 году появились 19 новых китайских брендов. Все они вышли на рынок официально.
К ранее официально представленными брендам, таким как Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC, добавились следующие: Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia.
Таким образом, общее количество автомобильных марок из Поднебесной достигло 29 штук.
В РОАД, сообщают РИА Новости, отметили, что если учесть автомобили брендов, которые поставляются в РФ в рамках параллельного импорта, то это количество окажется минимум в два раза больше.
Ранее "РГ" рассказывала, что 2024 год будет для российского рынка богатым на новинки китайских брендов: ожидается старт продаж от 30 до 45 моделей