В 2023 году в России появилось 19 новых китайских автомобильных брендов

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) рассказали о том, что в РФ в 2023 году появились 19 новых китайских брендов. Все они вышли на рынок официально.

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К ранее официально представленными брендам, таким как Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC, добавились следующие: Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia.

Таким образом, общее количество автомобильных марок из Поднебесной достигло 29 штук.

В РОАД, сообщают РИА Новости, отметили, что если учесть автомобили брендов, которые поставляются в РФ в рамках параллельного импорта, то это количество окажется минимум в два раза больше.