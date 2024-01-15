Найден "Москвич-2141", забытый на 30 лет в гараже
YouTube-канал "Ретрорембаза - РРБ Гараж" опубликовал ролик об уникальном "Москвиче-2141", который пусть и не претендует на "капсулу времени", но является интересным образцом автомобильной промышленности на излёте СССР.
Автомобиль был куплен владельцем в 1990 году и поставлен на учёт в середине того же года. Первые несколько лет он использовался по назначению: на нём накатали 19 тысяч километров, из которых примерно 7,5 тысяч км приходится на поездку "на юга". Зимой "сорок первый" хранился в гараже, поэтому был избавлен от сырости и воздействия реагентов. В 1994 году "Москвич-2141" поставили "на прикол", и с тех пор на машине никто не ездил.
Тем не менее, автомобиль не в идеале: крыло притёрто, сгнила выхлопная система, не работают тормоза. Техническое состояние "Москвича" специалисты восстановили.
Одна из интересных особенностей найденного экземпляра: такой же авто - с белым кузовом и коричневой отделкой салона - покупает героиня фильма "Интердевочка".
Стоимость находки не раскрывается.
В конце 2023 года "РГ" рассказывала о "Москвиче-2141", который простоял в гараже 33 года и имел пробег всего 163 километра. Автомобиль продали чуть меньше, чем за полмиллиона рублей.