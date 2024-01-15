Найден "Москвич-2141", забытый на 30 лет в гараже

Автомобиль был куплен владельцем в 1990 году и поставлен на учёт в середине того же года. Первые несколько лет он использовался по назначению: на нём накатали 19 тысяч километров, из которых примерно 7,5 тысяч км приходится на поездку "на юга". Зимой "сорок первый" хранился в гараже, поэтому был избавлен от сырости и воздействия реагентов. В 1994 году "Москвич-2141" поставили "на прикол", и с тех пор на машине никто не ездил.