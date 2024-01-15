Механизм льготного автокредитования распространили на многодетные семьи из ДФО

Механизм льготного автокредитования расширен на многодетные семьи, приобретающие автомобиль отечественного производства на территории Дальневосточного федерального округа. Об этом рассказал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"По поручению президента, которое он дал на прошлой неделе в Анадыре, с сегодняшнего дня мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока", - сказал он.

В пресс-службе Минпромторга пояснили, что программа также будет доступна семьям с одним ребенком и более.

"Напомним, что по условиям программ льготного автокредитования базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту для жителей ДФО составляет 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания", - рассказали в Минпромторге.

Под условия программы подпадают автомобили стоимостью до 2 млн рублей, произведенные в РФ рамках специнвестконтракта, а также набирающие не менее 1,6 тыс. баллов за локализацию. Сегодня это автомобили Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ (полной массой до 3,5 тонны).

Таким образом, с 15 января программой льготной покупки автомобиля в ДФО смогут воспользоваться семьи с детьми, медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, а также граждане с инвалидностью.

Скидка на отечественные электромобили для всех категорий составляет 35% (но не более 925 тыс. рублей). Под условия программы подпадают все модели Evolute, а также электромобиль "Москвич 3е", уточнили в Минпромторге.