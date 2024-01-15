Японский тюнер Liberty Walk поработал над классическим Lamborghini Countach

Liberty Walk просто обожает показывать дикие проекты на Токийском автосалоне. В этом году японский тюнер показал сильно модифицированный Lamborghini Countach, который мы уже анонсировали чуть ранее.

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Вслед за Ferrari F40, представленным в прошлом году, в этот раз Liberty Walk доработал ещё одну легенду, и этот автомобиль является настоящим праздником для глаз. Но самое классное, что это не штучный проект — тюнер готов продать такой же обвес всем желающим.

Обвес включает передний бампер с низкой губой, боковые юбки, боковые диффузоры, задний диффузор, антикрыло и воздухозаборник на крыше. Цены пока не разглашаются.

Кроме обвеса показанный в Токио экземпляр отличается заниженной подвеской, особенными колёсными дисками и шинами и эпическим четырёхтрубным выхлопом. Через лобовое стекло мы можем увидеть гоночные ремни безопасности, и мы не удивимся, если узнаем, что двигатель V12 выдает больше лошадиных сил, чем заводской.

Больше всего о проекте может сказать пост Liberty Walk в социальных сетях, где просто говорится: «Мы делаем все, что хотим». Это лучшее описание того, как Liberty Walk строит свои автомобили.