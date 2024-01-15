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Минпромторг: механизм льготного автокредитования расширят на Дальний Восток

У многодетных семей на Дальнем Востоке появится возможность приобрести отечественный автомобиль за счет льготных автокредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Минпромторг заявил о расширении льготного автокредитования на Дальний Восток
© Lada

«С сегодняшнего дня мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока», — заявил Мантуров на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина.

Согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (25% для жителей Дальнего Востока). На таких условиях граждане могут приобрести автомобили Lada, УАЗ, ГАЗ, выпущенные в Тульской области машины китайского бренда Haval стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е» (на них скидка достигает 35%, но не более 925 тыс. рублей).

В 2024 году приобрести автомобиль, воспользовавшись программой, могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также граждане с ограниченными возможностями. Теперь список пополнят многодетные семьи с Дальнего Востока.

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