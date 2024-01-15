Lancia Ypsilon нового поколения рассекретили до премьеры

Марке Lancia не удалось сохранить интригу: незадолго до премьеры Ypsilon четвертого поколения выехал на дороги Италии без камуфляжа и стал жертвой фотошпионов. Фотографии хэтчбека, которые появились в соцсетях, публикует Сarscoops — на снимках машина запечатлена со всех сторон, удалось рассмотреть даже интерьер. У Ypsilon оригинальный дизайн экстерьера с круглыми фонарями и двухуровневой передней оптикой, а в салоне можно заметить необычную конфигурацию двух экранов.

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Частично модель рассекретили еще в конце 2023 года на официальных тизерах. Тогда было подтверждено, что хэтчбек выполнен в стиле концепта Pu+Ra HPE, со «световой решеткой» и крупной надписью LANCIA на капоте. Теперь эти элементы можно рассмотреть на «живом» автомобиле: три световые линии образуют классическую calice, или чашу, а название компании для контраста расположено на глянцевой черной панели. В черном цвете также выполнены секции задних стоек.

Masera, Carscoops

На передней панели установлены два экрана, причем на разных уровнях. Цифровая панель приборов «утоплена» чуть глубже, в то время как экран мультимедийной системы напротив выдвинут вперед. Под ним расположен блок дефлекторов. Также можно заметить полукруглую площадку tavolino, что в переводе с итальянского означает «столик», — её разработали в сотрудничестве с мебельной фабрикой Cassina.

У Ypsilon будет специальная версия Edizione Limitata Cassina, которую выпустят ограниченным тиражом 1906 штук (год основания Lancia). Такой хэтчбек будет доступен только с электрической силовой установкой, которая, по предварительным данным, состоит из 154-сильного электромотора и батареи емкостью 54 киловатт-часа.