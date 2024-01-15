Страховщики назвали города, где убытки чаще всего урегулируют дистанционно

"Функция подачи заявления в электронном виде для дистанционного урегулирования убытка по Европротоколу в ОСАГО доступна как в личном кабинете на сайте страховщика, так и в нашем мобильном приложении. При выборе этой опции пользователь перенаправляется на портал Госуслуг, где можно подать заявление и приложить необходимые документы. Также все можно оформить в мобильном приложении "Госуслуги Авто". Сервис позволяет не посещать офис страховщика, все взаимодействие и обмен информацией производится через электронные сервисы без необходимости дублирования функций через уведомления почтой РФ", - пояснили специалисты департамента экспертизы и урегулирования убытков компании.