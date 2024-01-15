Страховщики назвали города, где убытки чаще всего урегулируют дистанционно

Страховщики назвали города, где чаще всего автомобилисты урегулируют убытки дистанционно
Страховщики назвали города, где автомобилисты чаще всего пользуются онлайн-сервисом для дистанционного урегулирования убытков по Европротоколу в ОСАГО. Специалисты страховой компании "Согласие" составили топ-5 таких городов России.
Подать документы в электронном виде в страховую компанию в связи с аварией, оформленной по Европротоколу, и вести все дальнейшее взаимодействие со страховщиком в дистанционном формате стало возможным в июле 2023 года. Тогда вступили в силу соответствующие поправки в законе об ОСАГО.
Наиболее популярным новый сервис стал у автомобилистов из Москвы (15,3 %), Подмосковья (10,8 %), Санкт-Петербурга (6,2 %), Екатеринбурга (3,9 %) и Ижевска (3,8 %).
Всего с момента запуска функционала в "Согласие" поступили свыше 700 онлайн-заявлений по полисам ОСАГО от водителей из 70 городов. Общая сумма выплаченных страховых возмещений по дистанционно урегулированным убыткам составила более 19 миллионов рублей.
Эксперты фиксируют нарастающую популярность внедренного сервиса. Так, еще в августе компания "Согласие" получила от водителей всего 10 заявлений в электронном виде. В последующие месяцы их количество существенно увеличивалось и достигло пика к концу минувшего года. В декабре было принято уже 241 онлайн-обращений.
"Функция подачи заявления в электронном виде для дистанционного урегулирования убытка по Европротоколу в ОСАГО доступна как в личном кабинете на сайте страховщика, так и в нашем мобильном приложении. При выборе этой опции пользователь перенаправляется на портал Госуслуг, где можно подать заявление и приложить необходимые документы. Также все можно оформить в мобильном приложении "Госуслуги Авто". Сервис позволяет не посещать офис страховщика, все взаимодействие и обмен информацией производится через электронные сервисы без необходимости дублирования функций через уведомления почтой РФ", - пояснили специалисты департамента экспертизы и урегулирования убытков компании.