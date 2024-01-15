Ford научился делать детали салона машин состоящие на 40% из листьев деревьев

Компания разработала процесс получения биокомпозитов из природного сырья, которое собирают в оливковых рощах испанской Андалуссии. Детали содержат до 40 процентов волокон оливковых деревьев и до 60 процентов вторичного пропилена, что позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу. Пока из оливы делают только небольшой ассортимент деталей, причем все они носят статус прототипа.

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Компания Ford уже давно изучает перспективы использования в производстве биоматериалов. Соответствующая программа была организована в 2001-м, а её первые результаты представили двумя годами позже, на концепте Model U. Кроссовер практически целиком был сделан из натурального сырья (соя, зерна кукурузы, подсолнечное масло, смола) и вдобавок получил компрессорный водородный двигатель.

Ford

Позже, в 2019-м, вместе с McDonald’s фордовцы запустили совместный проект по изготовлению полимерных композитов из шелухи кофейных зёрен, получаемой во время обжарки. Теперь компания обратила внимание на оливковые деревья. Во время сбора урожая с них опадает много листвы и сучьев. Обычно их сжигают, что не очень хорошо для атмосферы. Поэтому листья и ветки предлагают использовать как основу для деталей салона машин.

Сырье Ford получает с оливковых рощ в Андалусии, Испания. Регион занимает первое место в мире по производству оливкового масла, а потому той же листвы там в избытке. Её смешивают с переработанным полипропиленом в пропорции 40:60. Затем смесь нагревают и впрыскивают в закрытую металлическую форму. После охлаждения и отвердевания деталью можно пользоваться. Таким способом изготавливают площадки под ноги и некоторые элементы багажника.