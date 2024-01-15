Электрокарам хотят разрешить и дальше бесплатно ездить по платным дорогам

1 марта минувшего года в России запустили эксперимент, который давал право водителям «батарейных» машин бесплатно ездить по платным участкам М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД. В конце 2023 года он завершился, но Минэкономики, Минтранс и оператор платных трасс «Автодор» обсуждают возможность продления льготы, сообщает «Коммерсантъ». Цель — повысить популярность электромобилей в стране.

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В 2023 году по платным дорогам проехало более 306 тысяч электромобилей с оформленной льготой, подсчитали в Минэкономики. Самая популярная дорога — Северный обход Одинцово, по которому «зеленые» машины проехали более 142 тысяч раз.

На втором месте расположилась М-11 с 89 тысячами проездов (в основном по участку Москва-Солнечногорск), на третьем — М-4 (35 тысяч), а замыкает пятерку М-3, которой водители электрокаров воспользовались три тысячи раз.

Сейчас проезд для электрокаров платный, но министерство и «Автодор» уже обсуждают продление льготы на 2024 год. Для этого владельцам нужно купить или арендовать у «Автодора» транспондер либо активировать льготу на имеющемся устройстве. Проект включен в концепцию по популяризации электрокаров, согласно которой к 2030 году не менее 10 процентов всех машин, выпускаемых в РФ, должны быть электрическими.