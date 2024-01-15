"СОЛЛЕРС Алабуга" получило льготный заем в 3,4 млрд рублей от ФРП

ООО "СОЛЛЕРС Алабуга" получило льготный заем в размере 3,4 млрд рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на реализацию проекта по производству штампованных кузовных деталей для автомобилей Sollers Atlant и Sollers Argo, сообщила пресс-служба компании. Средства выделены по программе "Автокомпоненты" и будут направлены на закупку нового промышленного оборудования и штамповой оснастки.

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Серийное производство штампованных компонентов с использованием российской стали планируется запустить во втором квартале 2025 года. Проект будет реализован на площадке локального партнера. Здесь будут локализованы технологические операции по штамповке порядка 120 деталей кузова и кабины коммерческих автомобилей Sollers, а также по контролю геометрии выпускаемых компонентов.

Общий объем производства для потребностей моделей Sollers Atlant и Sollers Argo составит до 40 тысяч комплектов в год. "Штамповочное производство кузовных деталей будет организовано с использованием полностью российского металла, а переход на новые марки сталей, включая оцинкованные, будет способствовать повышению коррозионной стойкости коммерческих автомобилей Sollers", — приводится цитата гендиректора "СОЛЛЕРС" Николая Соболева.