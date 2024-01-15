У владельца Lada Vestа NG возникли проблемы с выключением дворников

«Вот завел только что на холодную — дворники работают. Сажусь в машину — они выключены. Правый поворотник включаю — не включается, левый — не включается», — объяснил автовладелец и продемонстрировал на видео, что автомобиль не реагирует на манипуляции с подрулевыми переключателями.