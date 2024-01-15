В Москве водитель такси отнял у китайского туриста 50 тысяч рублей

В Москве водитель такси выманил у туриста из Китая около 50 тыс. рублей, завысив стоимость проезда. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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По его данным, гражданин Китая прилетел в аэропорт Шереметьево и договорился с таксистом о поездке на Рублевское шоссе за 1,3 тыс. рублей. В дороге водитель сообщил, что 1,3 тыс. рублей — это плата за километр пути, а вся поездка обойдется в 45 тыс. рублей.

Затем таксист отобрал у пассажира телефон и перевел себе 8,5 тыс. рублей и заставил китайца сделать еще несколько переводов на сумму около 50 тыс. рублей. После этого водитель высадил пассажира на МКАД вместе с его багажом.