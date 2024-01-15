Toyota показала кроссовер-кабриолет Century для японских сумоистов

Единственный выпущенный кабриолет показали в минувшие выходные на специальном мероприятии Японской ассоциации сумо, которая в 2025 году отметит 100-летний юбилей, сообщает CarWatch. Кабриолет отличается от кроссовер отсутствием крыши и салоном, который реорганизовали по специальному заказу сумоистов, оборудовав высоким задним диваном. В остальном это все тот же кроссовер Century SUV, который дебютировал осенью 2023 года.

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Toyota Century SUV — кроссовер класса люкс, цены на который в Японии начинаются от 25 миллионов иен (15 миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня). Он крупнее Land Cruiser 300 и базируется на архитектуре TNGA-K со стойками McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. В движение Century SUV приводит 3,5-литровый двигатель V6 и электромеханический вариатор, которые входят в состав гибридной установки — её комбинированная отдача составляет 412 лошадиных сил.

Мотор.ру

Мотор.ру

Открытую версию Century SUV анонсировали еще несколько месяцев назад — таким образом Toyota продемонстрировала возможности модели. У автопроизводителя уже есть опыт превращения Сentury в кабриолет, правда, тогда за основу взяли седан, а не кроссовера. Еще в 2019 году автопроизводитель изготовил один-единственный открытый автомобиль специально для японского императора Нарухито.

У открытого седана не было подъемной крыши, а заднее сиденье располагалось выше, чтобы императора и его супругу было лучше видно зрителям во время парада. Аналогичную конфигурацию выбрали и для кроссовера, на котором предстоит ездить сумоистам.