Продавцы автомобилей с пробегом идут на уступки из-за падения продаж

Падение объемов рынка автомобилей с пробегом, увеличение сроков продажи товара, а также экономические меры правительства по стабилизации рубля заставили продавцов машин с пробегом идти на уступки. Если в ноябре более десятка популярных автомобилей продолжали дорожать, до под занавес года таких моделей из популярных топ-20 нашлось всего пять, остальные дешевели. Это следует из исследования "Открытие Авто" (входит в группу ВТБ) на основе данных компании "Автохаб", которое есть в распоряжении "Российской газеты".

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Тем не менее, по итогам года не было ни одной машины, которая бы не подорожала или хотя бы сохранила прежнюю стоимость. Причем весь транспорт прибавил в цене выше официального уровня инфляции, который Росстат оценил в 2023 году в 7,42%.

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Для поклонников отечественной техники наверняка стало сюрпризом, что драматичнее других цена поменялась у самой доступной из ныне выпускаемых моделей АвтоВАЗа - Lada Granta. В декабре машина стала дороже на 24 тыс. рублей, а за весь год прибавила почти четверть миллиона или 26%. В итоге средняя цена "Гранты" составила 934,5 тыс. рублей. Основная причина роста цены автомобиля на вторичном рынке - серьезное подорожание новых Lada Granta в официальных салонах. Несмотря на то, что РРЦ завода предполагает возможность покупки этой бюджетной модели за 699,9 тысячи рублей, реальные цены в дилерских центрах часто превышают миллион рублей.

Другая, в прошлом популярная иномарка нашего рынка - Renault Logan - стала стоить по итогам года 1,1 млн рублей, то есть на 25% больше, чем в 2022 году. По каналам параллельного импорта Logan к нам практически не поставляли, а выпуск этой машины в России был прекращен уже почти два года назад. То же самое справедливо в отношении еще одной модели Renault - кроссовера Duster (+24%). С тем только уточнением, что средняя цена этого автомобиля на вторичном рынке сейчас неумолимо приближается к 2 млн рублей.

На четвертом и пятом местах в топ-20 оказались два немецких автомобиля бизнес-класса. За BMW-5 серии стали просить 5,57 млн рублей (+23% за год), за Mercedes-Benz E-класс - 5,26 млн (+22%). Несмотря на тевтонские корни, оба этих седана до весны 2022 года имели российские паспорта, что не позволяло расти цене так стремительно. Сейчас дилеры марок из Штутгарта и Мюнхена возят эти машины сами, как и устанавливают на них норму прибыли.

Выше 20% за год подорожали также BMW X5, Lada Vesta и два Hyundai - Solaris и Creta. От 11% до 18% прибавили BMW 3-серии, Kia (Rio и Sportage), Skoda Octavia, Hyundai Tucson, Volkswagen Polo и три модели Toyota (Camry, RAV4 и LC 300). Интересно, что еще один японский вседорожник, Toyota LC Prado, подорожал по итогам года меньше остальных (на 8%). Произошло это за счет того, что осенью увеличились поставки этой модели из Китая, в связи с чем в декабре его стали предлагать дешевле почти на 200 тыс. рублей.

"Как именно будут дорожать популярные модели в 2024 году, прогнозировать в нынешних условиях почти невозможно. Несомненным остается тот факт, что этот процесс не остановится, так как вторичный рынок по-прежнему будет привлекать тех, кто не может приобрести новую машину, средняя цена которой по итогам года по оценкам агрегаторов приблизилась к 3,5 млн рублей. В то же время насыщение вторичного рынка ликвидным товаром замедлилось после изменения налоговой политики государства в авторитейле в августе прошлого года", - комментирует руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.