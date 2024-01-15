Льготный проезд электромобилей по платным дорогам хотят продлить

Профильные министерства и «Автодор» обсуждают возможность продления эксперимента по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам, который проводился в России с 1 марта по 31 декабря 2023 года. Об этом пишет «Коммерсант».

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Соответствующее обсуждение, по данным издания, проводится с участием Минэкономразвития и Минтранса. Пилотный проект был частью правительственной концепции по развитию производства и использованию электрического транспорта в России. Согласно ей, к 2030 году не менее 10% всех машин, производимых в РФ, должны быть электрическими.

Эксперимент предусматривал льготный проезд по платным участкам ряда трас и им воспользовались более 300 тысяч раз. Причем наиболее востребованными оказались участки М-11 Москва — Солнечногорск и обход Одинцово.

Однако источники издания уточнили, что основная доля льготников, оформивших бесплатный проезд, ездила не на отечественных машинах, а на «дорогих электромобилей зарубежного производства, в частности, Tesla».

«Владельцы электрокаров отечественного производства, для стимулирования продаж которых и задумывался «пилот», льготой пользовались редко», - пояснил источник издания.

При этом российские производители электромобилей выступили за продолжение эксперимента. В частности, «Москвич» предлагает расширить программу, предоставив льготу и юрлицам-владельцам электромобилей. А в Evolute уверены, что проект является «важной мотивацией для перехода автовладельцев с использования традиционных автомобилей на экологически чистый транспорт».