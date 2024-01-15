В Америке нашли большое кладбище винтажных маслкаров. Видео

Большинство автомобилей – ржавые и сгоревшие модели Dodge и Plymouth. При этом у шести экземпляров когда-то под капотами были высокопроизводительные двигатели Hemi. Несмотря на удручающее состояние машин, все автомобили собрали в одном месте за последние несколько лет. Владельцы американской «классики» планируют когда-нибудь вернуть былую славу легендарным машинам.

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Авторы видеоролика не раскрыли местонахождение заброшенной коллекции. Среди более десятка автомобилей присутствуют модели Dodge, Plymouth и Chrysler. Кроме того, под открытым небом ржавеют Pontiac GTO 1965 года и Chevrolet Corvette C2. Большинство моделей прошли через компанию Mopar, расцвет которой пришелся на 60-е годы прошлого века. Специалисты подразделения Chrysler занимались техническим тюнингом маслкаров.

Главным детищем инженеров были высокопроизводительные двигатели линейки Hemi. Среди заброшенных моделей подобным агрегатом оборудовали, к примеру, Dodge Coronet RT 1968 года, под капотом которого когда-то находился семилитровый Hemi V8 мощностью 540 лошадиных сил. Кроме того, такие двигатели устанавливали на Dodge Super Bee и Plymouth Road Runner 1969 года, а также на Road Runner 1970 года. При этом у всех обнаруженных маслкаров отсутствуют моторы.