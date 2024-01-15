Названы самые угоняемые автомобили 2023 года

Страховые компании в России составили рейтинг самых угоняемых автомобилей за прошлый год. Лидерами в нем стали южнокорейские модели.

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В 2023 году воры в России чаще всего обращали внимание на автомобили Hyundai Santa Fe и KIA Optima. Кроме того, часто угонялись японские машины брендов Lexus и Toyota. Сообщается, что число случаев, связанных с угоном легковых автомобилей, в 2023 году сократилось в 3 раза в сравнении с показателями 2022 года.

Снижение связывают с развитием сети дорожных камер и закрытыми границами. В статистике принимали участие только те машины, на которые оформлен страховой полис КАСКО. Такой вид страхования становится все более популярным в России, так как предполагает расширенную защиту транспорта.

Больше всего угонов было зафиксировано в феврале и октябре. Тогда было зафиксировано 12.5% от общего количества случаев. К маю 2023 года относится 10% от общего числа угонов. Эксперты отмечают, что у угонщиков традиционно спросом пользуются южнокорейские и японские иномарки. Закрыли ТОП-5 рейтинга в прошлом году автомобили брендов Renault и Skoda.

Из общего числа краж по 10% приходится на модели Hyundai Santa Fe и KIA Optima. В тройку лидеров вошел японский седан Toyota Camry, на который пришлось 5% от всех случаев краж.