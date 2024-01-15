BMW порадовала фанатов информацией о выходе новых моделей в 2024 году

Компания BMW M готовится порадовать своих поклонников выпуском новых и обновленных моделей в 2024 году. В пресс-релизе автопроизводитель намекнул на предстоящие изменения в линейке M, включая пересмотр M2, M3 и M4, а также появление совершенно новой версии BMW M5.

Особого внимания заслуживает грядущий BMW M5. Компания не раскрыла подробностей об этой модели, но подтвердила, что она будет доступна в кузове универсал, что позволит расширить целевую аудиторию. Кроме того, любители электромобилей смогут по достоинству оценить i5 M60 xDrive Touring.

Помимо новых моделей, BMW M также планирует представить ряд специальных выпусков. Центральное место в этом году займет M4 CS с увеличенной мощностью двигателя и оптимизированным весом. Ожидается, что он будет во многом похож на M3 CS, который оснащен модернизированным 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 543 л. с. и крутящим моментом 650 Н·м.