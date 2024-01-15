Появились детали сделки между АвтоВАЗом и Chery
Китайская компания Chery согласилась сотрудничать с производителем АвтоВАЗ. Договоренности были достигнуты после второго этапа переговоров, сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на собственные источники.
Уточняется, что сначала китайцы отказывались от взаимодействия с российской стороной, однако «потом подумали — и решили попробовать». Китайский бренд выдвинул условие, согласно которому афишировать факт партнерства нигде нельзя.
В минувшем месяце стало известно, что на бывшем предприятии Nissan приступили к сборке машин Chery.
Ранее «Автоновости дня» сообщили, что в России снизились цены на Chery Tiggo 8 и Exeed TXL. Отмечалось, что первый стал дешевле на 240 тысяч рублей, а второй — на 50-100 тысяч в зависимости от комплектации. Причины дисконта на Tiggo 8 не уточнили, однако эксперты не исключили того, что устаревающий автомобиль скоро уберут из ассортиментов автоцентров или же заменят обновленной версией.
Также ранее стало известно, что, по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), 19 китайских марок официально вышли на российский авторынок в 2023 году, в общей сложности их число достигло 29.