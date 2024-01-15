Появились детали сделки между АвтоВАЗом и Chery

Китайская компания Chery согласилась сотрудничать с производителем АвтоВАЗ. Договоренности были достигнуты после второго этапа переговоров, сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что сначала китайцы отказывались от взаимодействия с российской стороной, однако «потом подумали — и решили попробовать». Китайский бренд выдвинул условие, согласно которому афишировать факт партнерства нигде нельзя.

В минувшем месяце стало известно, что на бывшем предприятии Nissan приступили к сборке машин Chery.

Ранее «Автоновости дня» сообщили, что в России снизились цены на Chery Tiggo 8 и Exeed TXL. Отмечалось, что первый стал дешевле на 240 тысяч рублей, а второй — на 50-100 тысяч в зависимости от комплектации. Причины дисконта на Tiggo 8 не уточнили, однако эксперты не исключили того, что устаревающий автомобиль скоро уберут из ассортиментов автоцентров или же заменят обновленной версией.