АвтоВАЗ нашел нового партнера для производства в Санкт-Петербурге

На экс-заводе Nissan в Санкт-Петербурге (ныне «Лада Санкт-Петербург») все-таки будут собирать автомобили Chery. Как пишет Telegram-канал «Автопоток», китайский производитель согласился на партнерство с АвтоВАЗом после второго этапа переговоров, последовавшего за отказом. Информация официально не подтверждена, и более того, Chery поставила российскому автогиганту условие — нигде не афишировать их партнерство.

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О сотрудничестве с Chery сообщалось еще в конце декабря. Тогда инсайдеры говорили, что на конвейер предприятия во Всеволожске встал кроссовер Tiggo 7 Pro из китайских машинокомплектов.

По данным источников, на рынок они выйдут не как Lada, но и не как Chery. Для них будет придуман новый бренд. Сам АвтоВАЗ на недавней пресс-конференции анонсировал новую марку, которая появится в 2024 году и будет выпускать автомобили по лицензии. Обещаны две пока неизвестные модели C- и D-сегментов, первая из которых — кроссовер.