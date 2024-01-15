Продажи новых автомобилей в России в 2023 году выросли более чем на 50%

В России по итогам 2023 годы выросло производство автомобилей по всем сегментам — легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам. В годовом выражении рост составил 16%, это свыше 720 тысяч штук. Такие цифры озвучил вице-премьер глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе своего выступления на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина с участием вице-премьеров.