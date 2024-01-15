Названа причина вероятного изменения цен импортных шин

Минприроды предложило провести в России эксперимент по взиманию авансом экологического сбора с импортеров шин и упаковки, рассказали «Ведомости» со ссылкой на проект постановления министерства. Портал Quto.ru пишет, что эта мера может привести к росту цен на импортные шины.

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По задумке Минприроды, экосбор будет касаться ввоза продукции из стран за пределами ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) с 1 июня 2024 года по 31 декабря 2026-го.

В рамках эксперимента с импортеров этих товаров предложили взимать экосбор еще до выпуска товара в оборот на территории России. По закону «Об отходах производства и потребления» размер сбора рассчитывается на основе среднего объема затрат на транспортировку, сбор, обработку, утилизацию товара, а также на создание инфраструктуры для его переработки. Пока производители платят экосборы за переработку товаров, которые были проданы за прошлый год.

Эксперимент, в частности, должен продемонстрировать, вырастет ли объем фактически утилизированных отходов.