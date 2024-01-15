Невостребованная экзотика: Volkswagen T-Roc Cabriolet не получит наследника

Кроссовер T-Roc на данный момент является самой популярной моделью Volkswagen в Европе, но спрос на версию Cabriolet оказался меньше, чем рассчитывала немецкая компания, поэтому в следующем поколении такой версии у T-Roc не будет.

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Субкомпактный кроссовер T-Roc дебютировал в 2017 году и отнял у Golf лавры самой продаваемой модели Volkswagen, версия Cabriolet пополнила гамму в 2019-м — компания Volkswagen рассчитывала, что она будет расходиться тиражом 20 000 экземпляров ежегодно, но в реальности вышло примерно в два раза меньше. Кабриолет оказался слишком дорогим (в Германии он сейчас стоит от 35 885 евро, тогда как обычный T-Roc — от 27 085 евро), его двухдверный кузов имеем массу оригинальных деталей и сложный механизм раскладной матерчатой крыши, производится T-Roc Cabriolet на заводе Volkswagen в немецком Оснабрюке (бывший завод Karmann).

На данный момент T-Roc Cabriolet предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор — 1.0 TSI (110 л.с.) и 1.5 TSI (150 л.с.), коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «автомат» DSG, привод только передний. Прямых конкурентов у T-Roc Cabriolet сейчас нет, но в недавнем прошлом были более крупные аналоги в лице Nissan Murano CrossCabriolet и Range Rover Evoque Convertible — увы, спрос на них оказался ничтожным и с рынка они уже ушли.

На прошлой неделе в кулуарах выставки CES в Лас-Вегасе глава отдела разработок компании Volkswagen Кай Грюнитц в общении с журналистами заявил, что у T-Roc Cabriolet не будет преемника, так как рыночный потенциал таких версий сильно ограничен. От себя добавим, что Volkswagen сейчас отчаянно борется с издержками, сокращает выбор комплектаций даже у самых популярных моделей и безжалостно отказывается от непопулярных моделей.

Между тем обычный T-Roc с закрытым 5-дверным кузовом в следующем году переживёт смену поколений. «Второй» T-Roc станет последней новой «углеводородной» моделью Volkswagen в Европе, дальнейшие новинки будут только электрическими, если, конечно, руководство Volkswagen не передумает в силу каких-либо мощных общественно-политических сдвигов в Европе.