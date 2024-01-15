АвтоВАЗ будет выпускать больше Lada Granta, чем когда-либо

По информации телеграм-канала «Автопоток», который ссылается на собственные источники в АвтоВАЗе, производственный план по семейству Гранта увеличен до 500 автомобилей за смену, причем такого темпа сборки прежде еще ни разу не удалось достичь. А уже в феврале завод увеличит и объемы сборки Lada Niva (Legend и Travel) — инсайдеры утверждают, что модели этого семейства «самые трудоемкие с точки зрения техпроцесса».

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По итогам 2023 года продажи Lada превысили отметку в 352,5 тысячи новых автомобилей, а произведено было свыше 374 тысячи машин при изначальном плане в 400 тысяч штук. В 2024 году от АвтоВАЗа ожидают продаж на уровне 500–550 тысяч автомобилей, но это пока неофициальная информация.

Между тем завод в Тольятти уже начал наращивать объемы сборки — это уже коснулось бестселлера Granta, а следующая на очереди Нива.

В течение первого квартала АвтоВАЗ поставит на конвейер Lada Vesta с 1,8-литровым двигателем EVO в связке с китайским вариатором, весной возобновится производство Largus, которое последние месяцы переносили из Тольятти в Ижевск. Перезапущенный Ларгус будет выпускаться не только с обычным ДВС, но также в битопливном варианте и с электрической силовой установкой — такая модель получила название e-Largus.

Помимо всего перечисленного, АвтоВАЗ запустит производство лицензионных моделей — их будет как минимум две, обе планируют собирать на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.