В АвтоВАЗе рассказали о планах компании по разработке машин

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках итоговой пресс-конференции 2023 года заявил о планах концерна работать с лидерами отрасли по развитию инженерных программ и новых продуктов, передает портал «Автоновости дня».

По его словам, в условиях отсутствия на рынке РФ Renault и французских инженеров компания будет опираться на собственные инженерные кадры. Соколов отметил, что АвтоВАЗ при этом собирается черпать для себя все лучшее из мирового автопрома.

Кроме того, глава АвтоВАЗа сообщил о сохранении в РФ инженерного центра после ухода французов. По его словам, данный центр сейчас является одним самых больших в отрасли. Численность сотрудников на предприятии составляет почти 4000 человек, отметил президент фирмы.

Он также сообщил о решении концерна открыть второй инженерный центр в Санкт-Петербурге. Соколов назвал данный шаг знаменательным событием 2023 года.