В АвтоВАЗе рассказали о планах компании по разработке машин
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках итоговой пресс-конференции 2023 года заявил о планах концерна работать с лидерами отрасли по развитию инженерных программ и новых продуктов, передает портал «Автоновости дня».
По его словам, в условиях отсутствия на рынке РФ Renault и французских инженеров компания будет опираться на собственные инженерные кадры. Соколов отметил, что АвтоВАЗ при этом собирается черпать для себя все лучшее из мирового автопрома.
Кроме того, глава АвтоВАЗа сообщил о сохранении в РФ инженерного центра после ухода французов. По его словам, данный центр сейчас является одним самых больших в отрасли. Численность сотрудников на предприятии составляет почти 4000 человек, отметил президент фирмы.
Он также сообщил о решении концерна открыть второй инженерный центр в Санкт-Петербурге. Соколов назвал данный шаг знаменательным событием 2023 года.
Ранее Соколов заявил, что АвтоВАЗ передал первую партию из более 100 автомобилей Lada Vesta для Госдумы. Он уточнил, что автомобили предназначены для служащих и работников ГД.