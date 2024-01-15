АвтоВАЗ объяснил, почему в Lada Vesta SW отказались от лючка для лыж

АвтоВАЗ считает лючок для лыж у автомобилей бесполезной и даже вредной для конструкции опцией. Так в официальном Telegram-канале завода «Поладим с Lada» объяснили его отсутствие у Lada Vesta SW.

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По мнению производителя, отверстие в спинке заднего сиденья является рудиментом. Его отсутствие позволяет улучшить управляемость и безопасность автомобиля, в том числе повысив жесткость кузова.

«Именно жесткость кузова на кручение стала одной из сильных характеристик Lada Vesta SW: здесь этот показатель составляет 25 тысяч ньютон-метров на градус. В несколько раз выше, чем у старых моделей "с лючком"», — отмечают в посте.