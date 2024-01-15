АвтоВАЗ объяснил, почему в Lada Vesta SW отказались от лючка для лыж
АвтоВАЗ считает лючок для лыж у автомобилей бесполезной и даже вредной для конструкции опцией. Так в официальном Telegram-канале завода «Поладим с Lada» объяснили его отсутствие у Lada Vesta SW.
По мнению производителя, отверстие в спинке заднего сиденья является рудиментом. Его отсутствие позволяет улучшить управляемость и безопасность автомобиля, в том числе повысив жесткость кузова.
«Именно жесткость кузова на кручение стала одной из сильных характеристик Lada Vesta SW: здесь этот показатель составляет 25 тысяч ньютон-метров на градус. В несколько раз выше, чем у старых моделей "с лючком"», — отмечают в посте.
При этом разделение спинки задних сидений лишь на две части позволяет обойтись без поперечин, которые уменьшают проем багажника. В результате его объем растет и в нем без проблем можно разместить «охапку лыж», оставив место и для другого зимнего инвентаря, вроде коньков.