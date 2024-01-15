Раскрыта стоимость нового кроссовера Geely Xingyue L

Ведущий автопроизводитель из КНР Geely расширяет модельный ряд. В его линейке появился новый кроссовер Xingyue L.

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На рынке Китая запустили продажи нового паркетника Xingyue L. Модель предлагается покупателям в трех комплектациях на выбор. Несмотря на это, во всех исполнениях предусмотрен одинаковые двигатель и трансмиссия. Отличаются только опции и цены автомобилей.

Стоимость новой модели в Китае начинается с отметки 137 200 юаней или 1.7 млн рублей в переводе курса валют. Максимальная комплектация оценивается в 155 200 юаней или 1.94 млн рублей. Если модель появится на российском рынке, стоимость окажется намного больше.

Кроссовер Xingyue L отличается компактными размерами кузова. Длина колесной базы автомобиля составляет 2 845 мм. Данный показатель сопоставим с колесной базой среднеразмерных паркетников. Такие габариты обеспечивают автомобилю отличную маневренность в городских условиях. По размерам автомобиль сопоставим с Hyundai Santa Fe. Длина кузова составляет 477 см, ширина - 189.5 см, а высота - 168.9 см.

Одно из преимуществ модели - использование 2-литрового турбированного двигателя с непосредственным впрыском. Производительность такой установки составляет 218 л.с. В паре с ней работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Такая техническая часть обеспечивает высокую производительность и динамику при эксплуатации.