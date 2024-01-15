Раскрыта стоимость нового кроссовера Geely Xingyue L
Ведущий автопроизводитель из КНР Geely расширяет модельный ряд. В его линейке появился новый кроссовер Xingyue L.
На рынке Китая запустили продажи нового паркетника Xingyue L. Модель предлагается покупателям в трех комплектациях на выбор. Несмотря на это, во всех исполнениях предусмотрен одинаковые двигатель и трансмиссия. Отличаются только опции и цены автомобилей.
Стоимость новой модели в Китае начинается с отметки 137 200 юаней или 1.7 млн рублей в переводе курса валют. Максимальная комплектация оценивается в 155 200 юаней или 1.94 млн рублей. Если модель появится на российском рынке, стоимость окажется намного больше.
Кроссовер Xingyue L отличается компактными размерами кузова. Длина колесной базы автомобиля составляет 2 845 мм. Данный показатель сопоставим с колесной базой среднеразмерных паркетников. Такие габариты обеспечивают автомобилю отличную маневренность в городских условиях. По размерам автомобиль сопоставим с Hyundai Santa Fe. Длина кузова составляет 477 см, ширина - 189.5 см, а высота - 168.9 см.
Одно из преимуществ модели - использование 2-литрового турбированного двигателя с непосредственным впрыском. Производительность такой установки составляет 218 л.с. В паре с ней работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Такая техническая часть обеспечивает высокую производительность и динамику при эксплуатации.
Внешний вид Xingyue L 2024 не отличается от модели 2023 года выпуска. Изменения были внесены в список опций. В топовой комплектации по умолчанию используется регистратор. Улучшили и экран мультимедийного комплекса. Xingyue L получил кожаную отделку салона в двухцветном оформлении. В салоне также установлено двухцветное рулевое колесо, а для водительского кресла используется электрорегулировка.