В Химках похитили зеркала с десятка иномарок
Два человека в масках и капюшонах сняли зеркала с десятка дорогих иномарок в Химках. Владельцы машин обратились в полицию. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным канала, зеркала были украдены 14 января у владельцев дорогих авто из ЖК Левобережная Дубрава.
Жители домов изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что два человека в капюшонах и масках ходят ночью по заснеженной парковке и снимают зеркала с машин.
«Пострадавшие обратились в полицию», — говорится в сообщении.
Ранее автосервисы и дилеры заявили о том, что с января 2022 года запчасти в России подорожали на 35-65%. По данным участников рынка, больше всего не хватает кузовных деталей, лобовых стекол, коробок передач и двигателей премиальных немецких машин. Дефицит возник из-за ухода из России европейских производителей, нестабильности рубля и сложной логистики.