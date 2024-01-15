В Химках похитили зеркала с десятка иномарок

Два человека в масках и капюшонах сняли зеркала с десятка дорогих иномарок в Химках. Владельцы машин обратились в полицию. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

© Unsplash

По данным канала, зеркала были украдены 14 января у владельцев дорогих авто из ЖК Левобережная Дубрава.

Жители домов изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что два человека в капюшонах и масках ходят ночью по заснеженной парковке и снимают зеркала с машин.

«Пострадавшие обратились в полицию», — говорится в сообщении.