Будущий спортивный автомобиль Mazda получит роторный двигатель
В прошлом году компания Mazda внедрила роторный двигатель в качестве системы, увеличивающей дальность поездок, для решения проблем, с которыми сталкивался их компактный кроссовер MX-30. Однако на этом компания останавливаться не намерена, пишет SPEEDME.RU.
Президент и генеральный директор Mazda, Кацухиро Моро, сделал неожиданное заявление на Токийском автосалоне 2024 года о создании специальной группы инженеров, ответственных за разработку роторных двигателей, начиная с 1 февраля. Прежде чем представить ключевые новости, он выразил признательность за положительные отзывы после показа впечатляющего концепта Iconic SP.
Основное внимание в выступлении Кацухиро Моро было уделено Iconic SP, с особым акцентом на его роторном двигателе, который, по их заявлению, выступает в роли генератора. На пресс-конференции были представлены технические характеристики: длина 4 180 мм, ширина 1 850 мм, высота 1 150 мм, колесная база 590 мм и масса 1 450 кг. Mazda определила Iconic SP как двухроторный компактный спорткар с мощностью 365 л.с. и характеристиками премиум-класса, проведя параллели с Porsche 911.
Ранее главный дизайнер Масаси Накаяма подчеркнул, что концепцию легко можно адаптировать под размеры, аналогичные Miata, подразумевая отсутствие ограничений по габаритам. Также было известно, что роторный двигатель разработан для использования не только бензина, но и водорода, биотоплива и даже сжиженного нефтяного газа (СНГ).