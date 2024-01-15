Будущий спортивный автомобиль Mazda получит роторный двигатель

В прошлом году компания Mazda внедрила роторный двигатель в качестве системы, увеличивающей дальность поездок, для решения проблем, с которыми сталкивался их компактный кроссовер MX-30. Однако на этом компания останавливаться не намерена, пишет SPEEDME.RU.

Президент и генеральный директор Mazda, Кацухиро Моро, сделал неожиданное заявление на Токийском автосалоне 2024 года о создании специальной группы инженеров, ответственных за разработку роторных двигателей, начиная с 1 февраля. Прежде чем представить ключевые новости, он выразил признательность за положительные отзывы после показа впечатляющего концепта Iconic SP.

Основное внимание в выступлении Кацухиро Моро было уделено Iconic SP, с особым акцентом на его роторном двигателе, который, по их заявлению, выступает в роли генератора. На пресс-конференции были представлены технические характеристики: длина 4 180 мм, ширина 1 850 мм, высота 1 150 мм, колесная база 590 мм и масса 1 450 кг. Mazda определила Iconic SP как двухроторный компактный спорткар с мощностью 365 л.с. и характеристиками премиум-класса, проведя параллели с Porsche 911.