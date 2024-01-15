Озвучены подробности о новом электрическом седане Volvo ES90

Шведский автопроизводитель готовится представить наследника своего седана S90. На сегодняшний момент уже готовы первые предсерийные образцы новой модели, получившей имя Volvo ES90, что свидетельствует о предстоящих испытаниях на общественных дорогах. Подробности о новинке рассказали журналисты издания SPEEDME.RU.

Volvo случайно опубликовала изображение автомобиля, укрытого покрывалом, на фоне рабочих на одном из заводов бренда в Китае. Над машиной веет баннер с надписью: «Празднование первого автомобиля Volvo Cars V551 VP». V551 — внутренний код новой модели, а VP указывает, что это тестовый прототип.

Внешний вид новинки пока держится в секрете, однако предположительно, она сохранит дизайн и переднюю часть, характерные для текущих электрических моделей Volvo. Предполагается, что ES90 также будет оснащен светодиодными фарами в стиле «Молота Тора».

ES90 будет построен на той же платформе SPA2, что и EX90, с предполагаемой длиной около пяти метров. Это поможет ему занять промежуточное положение между «старым» S90 и его длинной версией. Благодаря электрической архитектуре, задние сиденья ES90 предоставят больше пространства, делая автомобиль более комфортабельным и аэродинамичным.