Собран самый яркий в мире Lamborghini Huracan с 30 тысячами светодиодов

Возможно вы слышали об Алексе Чое. Молодой энтузиаст и владелец экзотических автомобилей, пожалуй, наиболее известен своим необычным Lamborghini Huracan с двойным турбонаддувом, но в его коллекции также есть McLaren 720S, который в прошлом году он украсил рождественскими гирляндами. В этом году он решил сделать то же самое со своим Huracan.

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Для этого весь кузов покрыли примерно 30 000 RGB светодиодами, управляемыми множеством различных контроллеров и способными работать синхронно. Они приклеены практически ко всем внешним поверхностям Huracan, включая его антикрыло и даже воздухозаборник на крыше.

На видео Чой выехал на улицу на светящемся суперкаре после того, как получил добро от своего адвоката. Он сказал, что не может придумать никаких законов, которые автомобиль нарушает.

Хотя дождь в Лос-Анджелесе действительно вызвал у Чоя и его друзей несколько проблем со светодиодами, Чой организовал встречу с 20 своими последователями, которые в этом году также украсили свои машины рождественскими гирляндами.