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Эксперты «Автокода» выяснили, где продаются самые дешевые «Гранты»

Дешевле всего «Ладу Гранту» можно купить в Москве и Санкт-Петербурге. Такой вывод сделали эксперты «Автокода» после исследования цен на российское авто в регионах.

Эксперты «Автокода» выяснили, где продаются самые дешевые «Гранты»
© АвтоКод
С помощью сервиса «Автокод Поиск» специалисты сравнили стоимость «Гранты» в десяти крупных городах России. Помимо столичных мегаполисов, в рейтинг попали:
  • Новосибирск;
  • Екатеринбург;
  • Казань;
  • Нижний Новгород;
  • Красноярск;
  • Челябинск;
  • Самара;
  • Уфа.

Результаты исследования показали, что самые выгодные предложения по «Гранте» на вторичке устанавливают жители Москвы и Санкт-Петербурга – 180 тыс. руб.

Второе место в рейтинге занял Челябинск, где «Ладу Гранту» можно купить за 195 тыс. руб. Замыкает тройку регионов Казань – цены на «Гранту» там начинаются от 230 тыс. руб.

В остальных мегаполисах минимальная стоимость «Лады Гранты» на вторичном рынке составляет:

235 тыс. руб. — в Красноярске;240 тыс. руб. — в Самаре;245 тыс. руб. — в Новосибирске;250 тыс. руб. — в Екатеринбурге;255 тыс. руб. — в Уфе.

Последнее место рейтинга занимает Нижний Новгород. Там минимальная стоимость «Гранты» достигает 289 тыс. руб.