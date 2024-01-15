Эксперты «Автокода» выяснили, где продаются самые дешевые «Гранты»
Дешевле всего «Ладу Гранту» можно купить в Москве и Санкт-Петербурге. Такой вывод сделали эксперты «Автокода» после исследования цен на российское авто в регионах.
- Новосибирск;
- Екатеринбург;
- Казань;
- Нижний Новгород;
- Красноярск;
- Челябинск;
- Самара;
- Уфа.
Результаты исследования показали, что самые выгодные предложения по «Гранте» на вторичке устанавливают жители Москвы и Санкт-Петербурга – 180 тыс. руб.
Второе место в рейтинге занял Челябинск, где «Ладу Гранту» можно купить за 195 тыс. руб. Замыкает тройку регионов Казань – цены на «Гранту» там начинаются от 230 тыс. руб.
В остальных мегаполисах минимальная стоимость «Лады Гранты» на вторичном рынке составляет:
235 тыс. руб. — в Красноярске;240 тыс. руб. — в Самаре;245 тыс. руб. — в Новосибирске;250 тыс. руб. — в Екатеринбурге;255 тыс. руб. — в Уфе.
Последнее место рейтинга занимает Нижний Новгород. Там минимальная стоимость «Гранты» достигает 289 тыс. руб.