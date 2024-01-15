Эксперты «Автокода» выяснили, где продаются самые дешевые «Гранты»

Дешевле всего «Ладу Гранту» можно купить в Москве и Санкт-Петербурге. Такой вывод сделали эксперты «Автокода» после исследования цен на российское авто в регионах.

Новосибирск;

Екатеринбург;

Казань;

Нижний Новгород;

Красноярск;

Челябинск;

Самара;

Уфа. С помощью сервиса «Автокод Поиск» специалисты сравнили стоимость «Гранты» в десяти крупных городах России. Помимо столичных мегаполисов, в рейтинг попали:

Результаты исследования показали, что самые выгодные предложения по «Гранте» на вторичке устанавливают жители Москвы и Санкт-Петербурга – 180 тыс. руб.

Второе место в рейтинге занял Челябинск, где «Ладу Гранту» можно купить за 195 тыс. руб. Замыкает тройку регионов Казань – цены на «Гранту» там начинаются от 230 тыс. руб.

В остальных мегаполисах минимальная стоимость «Лады Гранты» на вторичном рынке составляет:

235 тыс. руб. — в Красноярске;240 тыс. руб. — в Самаре;245 тыс. руб. — в Новосибирске;250 тыс. руб. — в Екатеринбурге;255 тыс. руб. — в Уфе.