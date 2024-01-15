Deepal G318 — электрический конкурент китайским внедорожникам Tank

Китайский суббренд Deepal, основанный в 2022 году и принадлежащий Changan, показал концептуальный внедорожник G318, который может стать конкурентом моделям Tank.

Ожидается, что серийная версия будет стоить около 300 000 юаней (приблизительно 3,7 млн рублей по текущему обменному курсу).

Его габаритная длина составляет 4750 мм, что примерно соответствует размерам Volkswagen Tiguan с удлиненной колесной базой. Он также оснащен 1,5-литровым двигателем, но на самом деле он не приводит в движение колеса. Вместо этого он используется в качестве генератора и заряжает аккумуляторы.

Ожидается, что он будет предлагаться с двумя вариантами аккумуляторов емкостью 18,4 кВт ч и 35,1 кВт ч. Запас хода пока не разглашается. Внедорожник будет приводиться в движение парой электромоторов: под одному на каждую ось.

Данные о мощности пока официально не сообщались, но китайское издание Autohome сообщает, что они будут иметь мощность 47 л.с. (35 кВт) и 80 л.с. (60 кВт/81 л.с.) — так что ожидать быстрого разгона не стоит. Хотя ожидается, внедорожник будет иметь рамную конструкцию.