Глава АвтоВАЗа рассказал, что стало с собранными кроссоверами Lada X-Cross 5

На ежегодной пресс-конференции АВТОВАЗа глава предприятия Максим Соколов рассказал журналистам, что стало с первой партией кроссоверов Lada X-Cross 5, собранных на бывшем российском заводе Nissan, который некоторое время носил название «Лада Санкт-Петербург», а теперь именуется «Автозавод Санкт-Петербург».

«Судьба первой партии достойная... она разошлась по нашим корпоративным клиентам. И парочку машин я взял, что называется, для себя, так что в Тольятти я передвигаюсь именно на этом автомобиле», — сообщил Соколов.

Глава предприятия уточнил, что к данному моменту собрано всего 170 экземпляров... Напомним, Lada X-Cross 5, фактически являющийся собираемым из китайских машинокомплектов кроссовером FAW Bestune T77, должен был поступить в продажу в третьем квартале 2023 года, затем сроки сдвинулись на конец года, но продажи так и не начались.