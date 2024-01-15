Начались продажи китайского конкурента кроссовера BMW X3

На рынке Китая запустили продажи новых кроссоверов марки Leapmotor. Они представлены в качестве конкурента BMW X3.

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Модель Leapmotor C10 относится к сегменту 5-местных SUV. В основе используется архитектура FL Clover. Размеры кузова следующие - длина 473.9х190х168 см. Длина колесной базы равна 282.5 см. Такие размеры делают автомобиль конкурентоспособным в классе среднеразмерных, где и представлен немецкий BMW X3.

Одна из особенностей новинки - высокий уровень безопасности. В салоне автомобиля предусматривается достаточно пространства, а аккумулятор поддерживает возможность быстрого восполнения энергии. Такие факторы могут сделать модель привлекательной для потенциальных покупателей, если учитывать рост спроса на электрифицированные модели.

В комплектации модели Lepmotor 01 заявлен электродвигатель, расположенный на задней оси. Его производительность составляет 231 л.с. Запас хода на полном заряде равен 530 км. Батарея, которая используется в оснащении, может заряжаться до 80% всего за 30 минут. Емкость аккумулятора в автомобиле составляет 69.9 кВт-ч. Производитель планирует представить в продаже гибридную модификацию данной модели. В комплектации в таком случае будет использоваться бензиновый мотор 1.5 л мощностью 95 л.с. и электродвигатель.

В разных странах следят за выходом новой модели Leapmotor C10. Данный автомобиль в дальнейшем будет представлен и на других рынках - в Европе, США и на Ближнем Востоке.

Основным плюсом автомобиля для потенциальных покупателей станет стоимость. В Китае модель предлагается по цене от 155.8 тысячи юаней или 2 млн руб в переводе курса валют.Такое ценообразование повысит конкурентоспособность модели на рынке.