Независимый художник нарисовал внедорожник Porsche для «Дакара»

Полностью электрический прототип получил внешность с элементами от серийных и не очень моделей, но основан он на реально существующей машине — Audi RS Q e-tron. Вездеход уже несколько лет участвует в гонках. Он оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входят несколько электромоторов и двигатель от RS5 Turbo DTM.

© Мотор.ру

Компания Porsche не участвует в «Дакаре», хотя имеет в своем портфолио купе 911 Dakar, которое называет преемником 911 Carrera 3.2 4×4 Paris-Dakar (953), машины, победившей в ралли-рейде 1984 года. За коллегу по концерну Volkswagen отдувается Audi. Её гибридный прототип RS Q e-tron сейчас штурмует пески Саудовской Аравии, а также вдохновляет дизайнеров на спецверсии серийных моделей вроде электрического Q8 e-tron edition Dakar. Он же стал отправной точкой для фантазии на тему поршевского багги.

Внешность внедорожника, названного Dakar D01, придумал польский дизайнер Камил Козик. О Камиле нам известно лишь то, что он получил поощрительный приз на конкурсе Polestar Design Contest 2022 за рендеры электрического карта. В случае с Dakar D01 виден тот же уклон в минимализм плюс ряд отсылок к концептам Porsche. Например, оформление передней части кузова напоминает то ли о суперкаре Vision Gran Turismo, то ли о спидстере Vision Spyder.